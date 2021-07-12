В России подешевело подсолнечное масло

В России начало дешеветь подсолнечное масло. Как рассказал РБК директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, это произошло на фоне ожидания рекордного урожая.

Если недавно мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, то теперь они составляют порядка 1,1 тысячи долларов. По словам Сизова, цены на внутреннем рынке начали снижаться, но не такими быстрыми темпами, как мировые.

Сбор подсолнечника, из которого делают подсолнечное масло, в 2021 году может стать рекордным и достичь 15,9 миллиона тонн. Предыдущий максимум фиксировали два года назад — тогда урожай составил 15,4 миллиона тонн.

В конце июня во время прямой линии президент Владимир Путин объяснил рост цен на продукты в России. По его словам, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Рост цен на продовольствие — мировая тенденция, и так происходит везде, добавил он. «У нас самый большой рост [цен] на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41 процент — и подсолнечное масло», — указал глава государства.