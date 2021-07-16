Названа неожиданная причина для снижения цен на еду

Рекордный спрос Китая на иностранную свинину должен скоро рухнуть, что ослабит давление на мировой рынок мяса, пишет Bloomberg. Эксперты называют это неожиданной причиной для снижения цен на еду.

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Крупнейший на планете импортер мяса в лице Китая может сократить зарубежные закупки более чем на 50 процентов с июля по декабрь по сравнению с первым полугодием. Поскольку американская свинина стала дороже отечественного мяса, китайскому правительству теперь выгоднее пополнять государственные резервы на местном рынке.

Это хорошая новость для потребителей в других странах мира, считают эксперты. Рост стоимости мяса, зерна и масла способствовал увеличению мировых цен на продовольствие в этом году до самого высокого уровня с 2011 года.

В 2021-м производство этого вида мяса в КНР подскочило на 36 процентов в первой половине года, а поголовье свиней выросло почти на 30 процентов.

Цены на еду в мире в июне упали впервые за последний год. Индекс продовольственных цен в этом месяце составил 124,6 пункта, что на 2,5 процента ниже, чем в мае. При этом общая тенденция к удешевлению продовольствия, если судить по потребительским ценам, обошла стороной Россию. По данным Росстата, в июне продукты в стране в месячном выражении подорожали на 0,69 процента.