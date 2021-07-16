В Кремле рассказали о постоянной слежке за ценами на продукты в России

Российское правительство на ежедневной основе отслеживает ситуацию с ценами на продукты, рассказали в Кремле. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«О результатах мониторинга постоянно докладывают (президенту), а, главное, постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране определенные механизмы сдерживания сформулированы, и они действуют», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Тем временем цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. Причиной стремительного подорожания эксперты считают сложности с логистикой, наценки посредников и ослабление рубля.

В свою очередь Ассоциация производителей и поставщиков питания «Руспродсоюз» ожидает, что рекордно подорожавшие бананы вновь подешевеют, причем в ближайшее время.