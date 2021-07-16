Россиянам назвали срок снижения рекордных цен на бананы

Ассоциация «Руспродсоюз» ожидает, что бананы в России подешевеют в ближайшее время

Ассоциация производителей и поставщиков питания «Руспродсоюз» ожидает, что рекордно подорожавшие бананы вновь подешевеют, причем в ближайшие сроки. Оптовые цены на эту продукцию уже снижаются, заявил ТАСС заместитель председателя правления организации Дмитрий Леонов.

«Ввиду оптовой динамики и увеличения предложения сезонных фруктов можно ожидать снижения цен на бананы в ближайшее время», — объяснил он. Среди факторов, которые исходно привели к росту розничных цен, Леонов назвал стабильный спрос, динамику курсов валют и неурожай в Эквадоре, откуда в Россию везут почти все бананы.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Ранее издание РБК на основе данных Росстата подсчитало, что цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. Эксперты объясняли подорожание сложностями с логистикой, наценками посредников и ослаблением рубля.

В июне стоимость этого продукта составила 84,1 рубля, и это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный максимум фиксировался в марте 2015 года — тогда килограмм стоил 96,2 рубля. 96 процентов бананов поступает в страну из Эквадора, где в этом году урожай из-за погоды сократился на 40 процентов.