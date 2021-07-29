Российские чиновники обвинили синоптиков в манипуляциях

Министерство сельского хозяйства РФ отреагировало на прогноз Росгидромета по урожаю зерна, в котором говорилось о его снижении на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Чиновники обвинили коллег в информационном вбросе, который может быть использован для манипуляций. Об этом говорится в обращении министерства, поступившем в издание РБК.

В нем сказано, что синоптики не учитывают все факторы, влияющие на показатели производства зерновых, а уборочная кампания идет в штатном режиме. Введенный на территории девяти регионов режим ЧС не отменяет благоприятный прогноз по урожаю, подчеркнули в Минсельхозе. Кроме того, в ряде ключевых регионов ожидается рекордный урожай.

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До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что новый прогноз по зерну скорректирован на 2,5 процента в сторону уменьшения по сравнению с тем, что был в прошлом месяце. По мнению ведомства, в целом по России будет собран 121 миллион тонн зерна. При этом он подчеркнул, что урожай вполне достаточный.

По словам Вильфанда, на пересмотр прогноза Росгидромет пошел из-за засухи в некоторых районах Центрального и Приволжского федеральных округов и сильных ливней в районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В свою очередь, Минсельхоз сохранил прогноз по производству зерна на уровне 127,4 миллиона тонн, из которых 81 миллион тонн придется на пшеницу. В министерстве считают, что этого хватит для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

Ранее российские фермеры предупредили о резком снижении урожая в 2022 году из-за заморозки цен на удобрения. По мнению сельхозпредприятий, у них не хватит средств, чтобы закупить удобрения под озимые в достаточном количестве.