Мировые цены на пшеницу упали

Цены на пшеницу потеряли 6% на новостях о возобновлении участия России в зерновой сделке

Во время торгов в среду, 2 ноября, мировые цены на пшеницу потеряли 6 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже.

Цена упала на новостях о том, что Россия возобновит свое участие в зерновой сделке, которое она приостанавливала на несколько дней. К обеду цены на пшеницу снижались на 6,29 процента — до 8,45 доллара за бушель. Вскоре падение немного замедлилось.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В конце октября российское Минобороны объявило о приостановке действия соглашения. Официальной причиной министерство назвало атаку на корабли Черноморского флота.

Однако спустя несколько дней ведомство заявило, что Россия возобновляет свое участие в сделке. Вернуть РФ к сделке удалось с помощью посредничества ООН и Турции.