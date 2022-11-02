Россия объявила о возобновлении участия в зерновой сделке

Минобороны России объявило о возобновлении участия в черноморской зерновой сделке

Россия возобновляет реализацию зерновой сделки, приостановленной после теракта в Севастополе. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, российская сторона получила письменные гарантии от Украины — Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

Вернуть к сделке удалось с помощью посредничества ООН и Турции, добавили в Минобороны. «Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — добавили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал в разговоре с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом условия возобновления участия Москвы в зерновой сделке. По его словам, Киев должен предоставить гарантии безопасности и отказаться от использования положений договора для собственных военных целей.

О приостановке сделки было объявлено 29 октября — после того, как в Севастополе беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве уточнили, что эти суда обеспечивали безопасность зернового коридора.