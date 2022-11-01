Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке

Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку после гарантий безопасности от Киева

Россия вернется в зерновую сделку только после того, как Киев предоставит гарантии безопасности и откажется от использования положений договора для собственных военных целей. Условия для возобновления участия Москвы в сделке назвал российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

«Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута», — заявили в Кремле.

Ранее об аналогичных условиях возобновления участия России в зерновой сделке заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как 29 октября в Севастополе беспилотниками были атакованы корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве уточнили, что эти суда обеспечивали безопасность зернового коридора.