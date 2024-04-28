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08:29, 28 апреля 2024Экономика

Стало известно о неожиданном визите Маска в Китай

Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в воскресенье, 28 апреля, отправился с визитом в Китай. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на двух близких к ситуации людей.

В публикации подчеркивается, что гендиректор Tesla полетел в Пекин с незапланированным визитом «на второй по величине рынок для производителя электромобилей». Маск планирует встретиться высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы рассмотреть развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей стране.

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Кроме того, бизнесмен планирует получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автономного вождения.

Ранее сообщалось, что Маск передумал строить новые заводы Tesla. Он решил использовать свои действующие предприятия для производства к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге. Прим этом инвестиции в Индии и Мексике будут отложены.

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      Марина Совина
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