Москва отказалась приглашать на парад Победы послов недружественных стран

Захарова: Москва не пригласила на парад Победы послов недружественных стран

Москва не стала приглашать на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран. Однако это не относится к представителям ветеранских общественных организаций соответствующих государств, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут. Они не приглашались эти годы, начиная с 2022-го», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении России. Формулируют они это как нанесение стратегического поражения, отметила она. Россия формулирует это как ведение гибридной войны, добавила дипломат.

Однако решение не приглашать послов и официальных лиц «не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же самых недружественных стран», резюмировала Мария Захарова.

6 мая стало известно, что президент Таджикистана посетит в Москве 9 мая праздничный парад Победы. Приглашение на него Рахмон получил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Днем 8 мая в Москву также прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В российскую столицу глава государства прилетел с визитом для участия в саммите Евразийского экономического союза и посещения парада Победы.

Кроме того, в Москву 8 мая прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также сообщалось, что в Россию прилетел глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

