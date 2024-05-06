Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

Президент Таджикистана Рахмон посетит парад Победы в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента России Владимира Путина посетит праздничный парад Победы в Москве. Об этом сообщает портал Asia Plus.

Сообщается, что в связи с визитом Рахмона в Москву празднование Дня Победы в Таджикистане состоится на день раньше — 8 мая.

3 мая в ходе телефонного разговора с российским лидером Рахмон получил приглашение принять участие в неформальной встрече глав стран СНГ по случаю празднования Дня Победы в Москве.

Ранее стало известно, что 9 мая Москву посетят президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и африканской Гвинеи-Бисау Умару Сисоку. Кроме того, 8 мая с рабочим визитом в Россию прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.