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17:01, 6 мая 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

Президент Таджикистана Рахмон посетит парад Победы в Москве
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по приглашению президента России Владимира Путина посетит праздничный парад Победы в Москве. Об этом сообщает портал Asia Plus.

Сообщается, что в связи с визитом Рахмона в Москву празднование Дня Победы в Таджикистане состоится на день раньше — 8 мая.

3 мая в ходе телефонного разговора с российским лидером Рахмон получил приглашение принять участие в неформальной встрече глав стран СНГ по случаю празднования Дня Победы в Москве.

Ранее стало известно, что 9 мая Москву посетят президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и африканской Гвинеи-Бисау Умару Сисоку. Кроме того, 8 мая с рабочим визитом в Россию прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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      Глеб Палехов
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