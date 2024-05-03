Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В его рамках главы государств обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Вместе с тем президенты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в их числе — сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

«Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В предыдущий раз Путин и Рахмон общались 24 марта. В ходе разговора президент Таджикистана осудил произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракт, а также заявил о намерениях продолжать вместе с Москвой борьбу с терроризмом.

