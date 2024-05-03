Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:25, 3 мая 2024Бывший СССР

Путин провел телефонный разговор с Рахмоном

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В его рамках главы государств обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве. Вместе с тем президенты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в их числе — сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

«Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В предыдущий раз Путин и Рахмон общались 24 марта. В ходе разговора президент Таджикистана осудил произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракт, а также заявил о намерениях продолжать вместе с Москвой борьбу с терроризмом.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше