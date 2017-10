Немцы предложили свадебное платье с накладными грудями и открытыми ягодицами

Берлинская марка женской одежды Namilia показала в своем официальном Instagram-аккаунте платье невесты из коллекции весна-лето 2018.

Наряд технологически представляет собой топ с подвязками, удерживающими украшенные кружевом короткие чулки. На топе закреплены накладные груди гипертрофированного размера, также украшенные кружевами. Ягодицы остаются открытыми.

#casualsunday #bts SS18 Couture Bride for @vmagazine ❤️ @adesuwa A post shared by NAMILIA (@_namilia_) on Oct 29, 2017 at 6:10am PDT

Пользователи социальной сети одобрили фасон и отметили его сходство с бразильскими карнавальными нарядами.

В сентябре Namilia показала почти полностью открывающие грудь и украшенные стилизованными вульвами, рыбьими хвостами и осьминогами платья, которые вызвали бурное обсуждение в сети.

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.