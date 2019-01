Косметический бренд унизил женщин с целлюлитом и поплатился

Актриса Джамила Джамил в своем аккаунте в Twitter выступила против рекламной кампании антицеллюлитных средств косметического бренда Avon. Об этом сообщает The Sun.

Девизом кампании антицеллюлитного крема стал лозунг «На щеках ямочки милы, а на бедрах — нет». «Хватит унижать женщин из-за возраста, морщин и целлюлита», — заявила Джамил и назвала создателей рекламы клоунами. «Целлюлит есть практически у всех, даже у клоунов из Avon, — написала актриса. — Это неизбежно и совершенно нормально. Заставлять женщин бояться своего тела и пытаться его "исправить" значит настраивать их на стресс и неудачу».

За несколько часов твит Джамил собрал множество лайков, комментариев с благодарностями от читательниц и репостов.

Джамила Алия Бертон-Джамил — британская актриса. Прославилась ролью в телесериалах The Good Place, Hollywood Game Night и других, а также своей общественной деятельностью. Вела радиопередачу The Official Chart на BBC.

