Чернокожим запретили отбеливать кожу

Руанда начала борьбу против осветления кожи отбеливающими средствами, сообщает CNN.

Президент африканской республики Поль Кагаме (Paul Kagame) заявил, что отбеливающие кремы вредны для здоровья, и призвал полицию и министерство здравоохранения «быстро со всем разобраться». В настоящее время ведется патрулирование рынков в руандийской столице Кигали, а также в приграничных провинциях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, все осветляющие кожу продукты содержат такие химические вещества, как ртуть и гидрохинон, которые повреждают печень, снижают иммунитет к инфекциям, вызывают тревожность, депрессию и психоз.

