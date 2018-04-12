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Белая модель стала черной и покрестилась

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Мартина Биг (слева)

Модель Мартина Биг из Германии, которая родилась белокожей блондинкой и прошла курс инъекций для изменения цвета кожи на черный, поехала в Кению и крестилась с традиционным именем народа суахили. Об этом сообщает Mirror.

«Одна из моих кенийских подруг рассказала местному пастору про мое превращение в чернокожую женщину и о том, как сильно я хочу быть африканкой», — рассказала Биг. Тогда пастор пригласил немку в церковь в городе Ньери, где она приняла баптизм и покрестилась с именем Малайка Кубва, что означает «большой ангел».

По словам бывшей Биг, она счастлива и гордится тем, что стала настоящей африканской женщиной. Она также отметила, что даже черты ее лица все больше становятся похожими на африканские.

«Я была удивлена тому, как много людей знают меня в Кении», — поделилась модель и добавила, что к ней постоянно подходят на улицах, чтобы сфотографироваться.

Ранее Мартина Биг заявляла, что ее тело само собой трансформируется в тело африканки. «Я пошла в парикмахерскую, чтобы снять накладные волосы. После процедуры я заметила, что мои собственные волосы потемнели, изменили структуру и стали похожи на африканские», — рассказала женщина и добавила, что цвет ее глаз тоже потемнел без внешнего вмешательства.

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