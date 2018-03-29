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29-летняя чернокожая модель оказалась 40-летней белой женщиной

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Мартина Блонд

29-летнюю модель Мартину Блонд из Германии, которая посредством инъекций с тональным кремом изменила цвет кожи, уличили в утаивании настоящего возраста. Об этом сообщает The Sun.

Немецкая газета Bild опубликовала детские фотографии модели, на которых подросток-Блонд стоит в окружении ровесников 1977-1978 годов рождения. Если фотографии подлинные, в настоящий момент немке должно быть не меньше 40 лет.

Ранее Мартина Блонд заявила, что ее тело постепенно трансформируется в тело африканки. «Я пошла в парикмахерскую, чтобы снять накладные волосы. После процедуры я заметила, что мои собственные волосы потемнели, изменили структуру и стали похожи на африканские», — рассказала женщина.

По словам Блонд, цвет ее глаз тоже потемнел сам собой. «И это только несколько самых заметных примеров. Если трансформация продолжится так же успешно, то вскоре я стану черной женщиной. Это прекрасное чувство», — заявила она.

Кроме того, модель увеличила грудь в надежде попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой размер.

В марте бразильская модель Дженнифер Памлона потратила полмиллиона долларов на хирургические процедуры в погоне за внешностью американской звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян.

Девушка уже вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа. Девять пластических операций за 24 часа принесли Памлоне популярность.

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