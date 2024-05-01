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19:14, 1 мая 2024Мир

Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации из-за передачи активов

Постпредство РФ обвинило ЕС в дезинформации из-за позиции по передаче активов

Фото: Virginia Mayo / AP

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) обвинило объединение в дезинформации из-за озвученной ранее позиции по решению Москвы о передаче активов европейских компаний. Об этом представительство сообщило в своем Telegram-канале.

Там также напомнили, что ЕС развязал против Москвы торгово-экономическую войну, а также ввел незаконные санкции в обход Совета Безопасности ООН.

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