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20:23, 27 апреля 2024Экономика

Европа призвала Россию отменить передачу активов Ariston во временное управление

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Европа призвала Россию отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитической службы Евросоюза пишет ТАСС.

Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», — подчеркивается в заявлении ведомства ЕС.

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Российские структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы» указом президента РФ Владимира Путина. В ответ на это решение МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. В стране назвали передачу активов неожиданной и потребовали разъяснений от российского дипломата.

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