Европа призвала Россию отменить передачу активов Ariston во временное управление

ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate

Европа призвала Россию отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитической службы Евросоюза пишет ТАСС.

Речь идет о российских дочерних предприятиях итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate. «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены», — подчеркивается в заявлении ведомства ЕС.

Российские структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы» указом президента РФ Владимира Путина. В ответ на это решение МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. В стране назвали передачу активов неожиданной и потребовали разъяснений от российского дипломата.