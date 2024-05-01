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18:45, 1 мая 2024Культура

Стало известно о массовых кражах книг русских классиков из библиотек Европы

NYT: свыше 170 редких изданий книг русских классиков украли из библиотек Европы

Фото: Unsplash

Порядка 170 редких изданий книг русских писателей украли из библиотек Европы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола.

Стало известно, что за два года исчезли сотни книг XIX века, в первую очередь авторства Александра Пушкина. На данный момент по делу о массовых кражах книг задержаны девять граждан Грузии. Часть похищенных изданий была продана на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, что сделало их возвращение в Европу практически невозможным, указали в Европоле.

Расследование получило название «Операция Пушкин». Его координацией занимаются французы. Согласно данным спецслужб, к кражам причастны лица, являющиеся родственниками писателя. В общей сложности стоимость похищенных книг превысила 2,6 миллиона долларов. Помимо изданий Пушкина, исчезли произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова и других классиков, в том числе исторические книги.

Известно, что пропавшие экземпляры были заменены высококачественными копиями.

В феврале сообщалось, что старинные книги русских писателей стали массово воровать из библиотек Германии. Тогда в этом обвинили российские власти.

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      Анастасия Алимпиева
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