Из библиотек Германии стали массово воровать редкие русские книги

В библиотеках Германии пожаловались на массовое воровство редких русских книг

Из библиотек Германии стали массово воровать старинные книги русских писателей. Некоторые из европейских экспертов обвиняют в преступлениях российских властей, сообщает газета Bild.

В январе 2024 из Государственной библиотеки Берлина украли пять книг, включая три тома Александра Пушкина — «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1831-го и «Кавказский пленник» 1828-го. Стоимость этих книг на антикварном рынке составляет более 100 тысяч евро (около 9,9 миллиона рублей). Аналогичная ситуация произошла в Баварской государственной библиотеке — оттуда своровали две книги на русском языке. Помимо этого, на такие же кражи пожаловались в Саксонии.

По словам обозревателя Bild Дианы Кассаль, злоумышленники, используя поддельные паспорта, выдают себя за исследователей русской литературы XIX века и тщательно сканируют каждую страницу редкой книги. После этого они изготавливают ее идеальную копию и подменяют ею оригинал, который оставляют себе.

Начиная с весны 2022 года, случаи кражи старинных книг на русском языке фиксировали в странах Балтии и Польше, затем — в Швейцарии, Франции и Бельгии. Крупнейшая кража была совершена в Варшаве, откуда похитили 78 книг на общую сумму в миллион евро (около 99,6 миллиона рублей по актуальному курсу). Среди них оказались многочисленные первые издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Радищева, а также Шевченко. Профессор Варшавского университета Иероним Грала заявил, что в произошедшем виноваты российские власти, которые хорошо спланировали эти кражи и начали их одновременно со спецоперацией на Украине. В качестве еще одного подтверждения своей позиции он указал на тот факт, что первыми «жертвами» стали страны Балтии, которых Москва обвиняет в борьбе с русским языком. Грала утверждает, что уже обнаружил похожие книги с печатью Варшавского университета в каталоге российского аукционного дома «Литфонд». Один из лотов ушел с молотка за 12 миллионов рублей.

В полиции ФРГ заявили, что по фактам преступлений ведется совместное общеевропейское расследование по линии Европола.

В ноябре 2023 года стало известно, что во Франции задержали троих грузин, которые крали книги Пушкина из библиотек.