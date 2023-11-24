Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

Троих грузин задержали после кражи редких изданий Пушкина из библиотек Франции

Во Франции троих грузин задержали по подозрению в краже книг Пушкина из библиотек. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanch.

По версии следователей, трое граждан Грузии (две женщины в возрасте 24 и 26 лет и мужчина 44 лет) являются членами обширной преступной сети, специализирующейся на краже редких изданий книг русских классиков по всей Европе.

Первые книги банда украла из библиотеки Высшей нормальной школы (ENS) в Лионе в июле. Тогда библиотекари обнаружили, что возвращенные читателями тома были заменены на фальшивки. В ночь на 10 октября воры при помощи лома проникли в библиотеку Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и вынесли оттуда около десяти книг. Именно этот эпизод помог правоохранителям выйти на след преступников, потому что 9 октября двое мужчин просили посмотреть первые издания Пушкина, которые впоследствии пропали.

Задержать подозреваемых удалось 20 ноября после расследования Центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей (OCBC) французской полиции. Еще один предположительный соучастник преступлений, которого видели в библиотеке Национального института восточных языков и цивилизаций, был арестован 8 ноября в Бельгии. Его задержали по запросу литовских властей, которые подозревают его в краже раритетных прижизненных изданий Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина из библиотеки Вильнюсского университета.

По оценке следователей, общая стоимость похищенных книг может составлять 440 тысяч евро (42,7 миллиона рублей). Один из задержанных сообщил полицейским, что банда охотилась за книгами Пушкина после запроса анонимного заказчика.

Ранее сообщалось, что в Великобританию вернулась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье». Полотно знаменитого шотландского художника украли из музея в 1989 году.