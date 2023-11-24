Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:52, 24 ноября 2023Из жизни

Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

Троих грузин задержали после кражи редких изданий Пушкина из библиотек Франции

Фото: Charles Platiau / Reuters

Во Франции троих грузин задержали по подозрению в краже книг Пушкина из библиотек. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanch.

По версии следователей, трое граждан Грузии (две женщины в возрасте 24 и 26 лет и мужчина 44 лет) являются членами обширной преступной сети, специализирующейся на краже редких изданий книг русских классиков по всей Европе.

Первые книги банда украла из библиотеки Высшей нормальной школы (ENS) в Лионе в июле. Тогда библиотекари обнаружили, что возвращенные читателями тома были заменены на фальшивки. В ночь на 10 октября воры при помощи лома проникли в библиотеку Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и вынесли оттуда около десяти книг. Именно этот эпизод помог правоохранителям выйти на след преступников, потому что 9 октября двое мужчин просили посмотреть первые издания Пушкина, которые впоследствии пропали.

Материалы по теме:
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022

Задержать подозреваемых удалось 20 ноября после расследования Центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей (OCBC) французской полиции. Еще один предположительный соучастник преступлений, которого видели в библиотеке Национального института восточных языков и цивилизаций, был арестован 8 ноября в Бельгии. Его задержали по запросу литовских властей, которые подозревают его в краже раритетных прижизненных изданий Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина из библиотеки Вильнюсского университета.

По оценке следователей, общая стоимость похищенных книг может составлять 440 тысяч евро (42,7 миллиона рублей). Один из задержанных сообщил полицейским, что банда охотилась за книгами Пушкина после запроса анонимного заказчика.

Ранее сообщалось, что в Великобританию вернулась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье». Полотно знаменитого шотландского художника украли из музея в 1989 году.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      Уролог предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона

      Обвиненная в покушении на совершение теракта украинка предстанет перед судом

      На Украине предложили брать налоги с эзотериков

      Москвичей предупредили о серьезных транспортных проблемах

      В МИД России прокомментировали слухи о возможной смене посла в США

      Новый президент Аргентины Милей отменил поездку в США

      Под Москвой два мигранта избили отказавшегося их подвезти пенсионера

      Израильские военные начали покидать здание больницы «Аш-Шифа»

      В Польше заявили о надежде Зеленского на непризнание США поражения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости