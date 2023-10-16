Похищенную 34 года назад картину внезапно нашли на другом краю страны

Похищенную 34 года назад картину художника Роберта Хатчисона вернули в музей

В Глазго, Великобритания, вернулась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье» (Children Wading). Об этом сообщает The New York Times.

Полотно знаменитого шотландского художника похитили из Музея Глазго в 1989 году. Воры проникли в помещение через окно, приставив к нему лестницу, и скрылись с несколькими фарфоровыми куклами, кувшином и написанной маслом картиной.

Много лет о судьбе «Детей на мелководье» ничего не было известно, но в 2022 году полотно внезапно появилось на распродаже имущества из поместья на другом краю страны — в Северном Йоркшире, Англия. Его заметили специалисты из организации Art Loss Register, которая разыскивает потерянные или украденные произведения искусства, антиквариат и коллекционные предметы. В их базе данных содержится больше 700 тысяч разнообразных лотов.

Как только эксперты подтвердили подлинность картины, продавец немедленно отказался от каких-либо претензий на нее и сам предложил отправить ее в Шотландию. По словам представителя Art Loss Register, выяснить, что произошло до того, как картина появилась на стене поместья, не представляется возможным. Вероятно, воры были вынуждены продать ее гораздо дешевле себестоимости ничего не подозревающим любителям искусства или даже сдать в комиссионный магазин.

Картина не будет выставлена в музее, потому что за эти годы он закрылся. Однако посетители все же смогут ее увидеть, если закажут экскурсию в музейное хранилище.

Хатчисон написал картину «Дети на мелководье» в 1918 году в прибрежном шотландском городке Карнусти. На ней изображены две девочки из местной школы, стоящие по щиколотку в воде, одна из них держит корзинку. Недалеко от них виден игрушечный кораблик. На момент кражи полотно оценивалось в восемь тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании эскиз картины известного английского художника XVIII — XIX веков Джона Констебла нашли в доме на Нормандских островах и продали на аукционе. В последний раз информация об этой работе Констебла появлялась в итальянском искусствоведческом журнале 44 года назад — в 1979-м.