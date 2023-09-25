Потерянный на 44 года эскиз картины известного художника нашли в доме на острове

Потерянный в 1979 году эскиз картины Джона Констебла продали за £200 тысяч

В Великобритании эскиз картины известного английского художника XVIII-XIX веков Джона Констебла нашли в доме на Нормандских островах и продали на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

В последний раз информация об этой работе Констебла появлялась в итальянском искусствоведческом журнале 44 года назад — в 1979 году. С тех пор рисунок — эскиз пейзажа, на котором изображен мужчина, рубящий дрова около дома с террасой, — считался потерянным. Несколько лет назад картину обнаружили на стене столовой в доме на острове Гернси, однако долгое время принимали ее за копию.

Недавно эксперты установили, что эскиз является подлинником. В конце сентября он был продан на аукционе Martel Maides Auctions за 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 23,5 миллиона рублей). «Это просто потрясающий результат, учитывая, что изначально лот был оценен в 80-120 тысяч фунтов», — заявил эксперт по живописи аукционного дома Джонатан Воук. Он также рассказал, что картина не покинет Гернси, однако перейдет в частную коллекцию.

Эскиз был написан Констеблом в 1814 году и изображает человека, рубящего дрова у коттеджа Вилли Лотта в графстве Суффолк. Этот дом появляется на нескольких полотнах художника, в том числе и на знаменитом шедевре 1821 года «Телега с сеном». Коттедж фермера Лотта и его окрестности Констебл считал воплощением английской сельской жизни.

Считается, что проданный на аукционе эскиз в конце XIX века принадлежал внуку живописца Хью Голдингу Констеблу и был в экспозиции первой большой выставки работ художника в 1899 году. Позже картину продали арт-фирме Leggatt Brothers.

Ранее сообщалось, что музеи США вернули владельцам рисунки великого австрийского художника Эгона Шиле, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Всего родным прежнего собственника передали семь работ.

