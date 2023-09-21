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20:07, 21 сентября 2023Из жизни

Похищенные нацистами работы великого австрийского художника вернули владельцам

Похищенные нацистами рисунки и картины Эгона Шиле вернули владельцам

Фото: Bobby Caina Calvan / AP

Музеи США вернули владельцам рисунки великого австрийского художника Эгона Шиле, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает People.

Семь работ прокуратура Нью-Йорка вернула потомкам артиста кабаре Фрица Грюнбаума, который был их владельцем до заключения в концлагерь Дахау в 1938 году. В 1941-м семью Грюнбаума вынудили передать рисунки нацистским властям. В 1956 году эти рисунки и картины Шиле оказались в Швейцарии, где были куплены владельцами арт-галереи из Нью-Йорка. В США произведения искусства распродали различным музеями и коллекционерам.

Родным Грюнбаума вернулись работы «Портрет Эдит Шиле, жены художника», «Девушка, надевающая обувь», «Стоящая женщина», «Сидящая женщина», «Автопортрет», «Я люблю цветение» и «Портрет мальчика». Их стоимость оценивается в суммы от 780 тысяч до 2,7 миллиона долларов.

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Картины были конфискованы у Музея современного искусства и Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке, Художественного музея Санта-Барбары, коллекции Рональда Лаудера и трастового фонда Валли Сабарски. Еще три работы принадлежали Чикагскому институту искусств, Музею Карнеги в Питтсбурге и Мемориальному художественному музею Аллена в штате Огайо.

Конфискация и передача работ были произведены в рамках решения суда по гражданскому иску родственников бывшего владельца. При этом представители Чикагского института искусств уже заявили протест против действий властей, так как уверены, что учреждение приобрело и владело картиной Шиле на законных основаниях. Похожее заявление сделали в Мемориальном музее Аллена, хотя и пообещали сотрудничать с правоохранителями.

Эгон Шиле (1890-1918) — австрийский художник и график, один из знаменитых представителей австрийского экспрессионизма. При жизни его работы с огромным успехом выставлялись в музеях и галереях по всей Европе.

В январе 2022 года сообщалось, что правнучке французского коллекционера удалось вернуть картину, похищенную у ее семьи нацистами в годы Второй мировой войны. Работу великого французского портретиста рубежа XVII и XVIII веков Николя де Ларжильера владелица выставила на аукцион.

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    Никита Савин
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