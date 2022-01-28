Женщина добилась возвращения украденной нацистами картины за миллион долларов

На аукцион Sotheby's в Нью-Йорке выставлена картина «Портрет дамы в образе Помоны», принадлежащая кисти великого французского портретиста рубежа XVII и XVIII веков Николя де Ларжильера. Эксперты полагают, что она уйдет с молотка по цене от 1 до 1,5 миллиона долларов, сообщает издание New York Post.

В начале XX века полотном владел французский коллекционер Жюль Штраус. Согласно семейной легенде, в 1930-е он разорился, распродал свое имущество и умер в 1943 году, не оставив потомкам никакого наследства. Его правнучка, француженка Полин Бэр де Периньон, заподозрила, что во время Второй мировой войны картину реквизировали власти нацистской Германии. Вскоре ее догадка подтвердилась.

Несколько лет назад ей удалось найти в архивах обращение своей прабабушки, направленное в 1945 году во французскую Комиссию по разграбленным произведениям искусства. Затем женщина отыскала в немецких архивах переписку своей бабушки и немецких властей по поводу возвращения украденной нацистами коллекции. Полин Бэр де Периньон продолжила борьбу за возвращение имущества прадедушки и в январе 2021 года добилась своего: ей вернули «Портрет дамы в образе Помоны».

Женщина решила, что не сможет оставить картину себе и обязана поделиться с другими наследниками Жюля Штрауса. Каждый из них получит свою долю выручки после продажи на аукционе.

Ранее сообщалось, что считавшаяся давно утерянной картина XVII века кисти известного художника Чезаре Дандини найдена в церкви американского города Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Представители церкви заявили, что картину пожертвовал в начале 1960-х годов бывший монсеньор (титул высшего католического духовенства), который купил ее у неустановленной картинной галереи в Лондоне.