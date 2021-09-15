Давно утерянную картину известного художника нашли в церкви

Считавшаяся давно утерянной картина XVII века кисти известного художника Чезаре Дандини найдена в церкви американского города Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Старший преподаватель изобразительных искусств из колледжа Айона Томас Раггио пришел в церковь Святого Семейства. Его внимание привлекла висящая на стене храма картина.

«Я сразу понял, что это произведение периода Итальянского барокко. Я присмотрелся повнимательнее. Почему она здесь? Я сразу поднялся и начал фотографировать ее на телефон», — рассказал Раггио. Мужчина показал фотографии историкам искусства. Специалисты быстро идентифицировали картину как работу флорентийского художника Чезаре Дандини, которая называется «Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем» и считалась давно утерянной.

Представители церкви заявили, что картину пожертвовал в начале 1960-х годов бывший монсеньор (титул высшего католического духовенства), который купил ее у неустановленной картинной галереи в Лондоне.

Приход согласился одолжить картину колледжу Айона. Полотно будет выставляться в кампусе Нью-Рошель в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что считавшаяся утерянной картина «Венеция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка» итальянского художника Джованни Антонио Каналя, также известного под именем Каналетто, была найдена в доме недавно умершей женщины в английском городе Льюис, графство Восточный Суссекс.