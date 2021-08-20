Считавшуюся утерянной картину известного художника нашли в доме умершей женщины

Считавшаяся утерянной картина итальянского художника Джованни Антонио Каналя, также известного под именем Каналетто, найдена в доме недавно умершей женщины в английском городе Льюис, графство Восточный Суссекс. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Оценщики работали в доме недавно умершей женщины и наткнулись на висящую на стене картину. Оказалось, что это считавшаяся утерянной картина кисти Каналетто, которая называется «Вененция, мыс Догана со стороны бассейна святого Марка». На полотне изображено старое таможенное здание Догана-да-Мар. Предположительно, картина написана в середине XVII века.

Мать хозяйки дома купила картину в 1920 году. В аукционном доме предположили, что покойная владелица картины знала о личности художника, но не хотела продавать его работу.

Картина будет выставлена на аукцион 28 сентября. Ожидается, что ее стоимость может составить до 200 тысяч долларов (14,8 миллиона рублей).

«Учитывая, что более крупные работы художника продаются за миллионы долларов, для коллекционеров это возможность купить его произведение по более доступной цене», — сказал представитель аукционного дома Филип Тейлор (Philip Taylor). Он подчеркнул, что организаторы аукциона ожидают, что картина привлечет большой интерес со стороны покупателей.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Кортни, провинция Британская Колумбия, нашел на барахолке картину известного художника, которая продавалась за бесценок, хотя могла стоить миллионы рублей. Мужчина ввел ее в поисковик и выяснил, что так подписывался голландский живописец Герритьен Веймер.