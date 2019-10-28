Старушка получила 24 миллиона евро за найденный на ее кухне шедевр

Старушка, на кухне которой много лет висела картина итальянского художника XIII века, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Аукцион состоялся 27 октября. Картина была продана неизвестному покупателю возле города Шантийи, Франция, за 24 миллиона евро (1,7 миллиарда рублей). Представитель аукционного дома Acteon Доминик Ле Коэнт (Dominique Le Coent) заявил, что эта продажа побила «мировой рекорд для примитивного искусства или картин, созданных до 1500 года».

Материалы по теме Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

Бывшая владелица картины получит большую часть от вырученных денег. По словам Ле Коэнта, эксперты в области искусства ожидали, что картина будет продана за четыре — шесть миллионов евро (283,3 — 424,9 миллиона рублей). Однако они ошиблись, так как произведения кисти Чимабуэ до этого не выставляли на аукционах, поэтому у них не было статистических данных о стоимости его полотен.

Картина «Осмеяние Христа» кисти Чимабуэ размером 24 на 20 сантиметров была найдена в июне в доме пожилой жительницы города Компьень на севере Франции. Она висела между кухней и столовой. Аукционист предложил женщине отнести полотно на оценку.

Чимабуэ, который учил итальянского мастера Джотто, считается праотцом итальянского Ренессанса. Он порвал с Византийским стилем, популярным в Средние века, и начал включать элементы, движения и перспективы, характерные для Западной живописи.

Ранее сообщалось, что житель Нидерландов продал на аукционе полотно знаменитого мастера, которое купил за бесценок в магазине бывших в употреблении вещей. Мужчина отдал за картину кисти Йоханнеса Аартса — голландского художника начала ХХ века 75 евро (около 5,3 тысячи рублей по текущему курсу), а выручил за нее больше 30 тысяч евро (2,1 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!