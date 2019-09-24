На кухне у старушки нашли потерянный шедевр стоимостью миллионы евро

В доме пожилой женщины из французского города Компьень нашли шедевр знаменитого художника XIII века, который может стоить миллионы евро. Об этом сообщает «Би-би-си».
На картину, висевшую на кухне над плитой, обратила внимание начинающая аукционистка Филомен Вольф (Philomène Wolf), которую пригласили родственники женщины, пишет The Art Newspaper. Они полагали, что это старинная икона, и хотели ее оценить.
Вольф поняла, что имеет дело с работой флорентийского живописца Чимабуэ — одного из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Ее мнение разделяет известный французский искусствовед Эрик Тюркин (Eric Turquin).
Картина написана темперой на доске из древесины тополя и посвящена популярному евангельскому сюжету — поруганию Христа. На ней нет подписи, однако авторство Чимабуэ подтверждают другие признаки.
Тюркин особо отмечает ходы, которые прогрызли в доске личинки насекомых. Они совпадают с ходами в других картинах Чимабуэ, которые хранятся в лондонской Национальной галерее и нью-йоркской коллекции Фрика и могли быть частью того же полиптиха. «Можно проследить проходы, которые прогрызли черви, — утверждает искусствовед. — Это та же доска из тополя».
«Мне так повезло, — говорит Вольф. — Я сделала такое открытие в самом начале своей карьеры. Часто подобного приходится ждать всю жизнь».
Картина из Компьеня будет выставлена на аукцион 27 октября. Эксперты ожидают, что она уйдет с молотка за шесть миллионов евро (421 миллион рублей).
Художник Ченни ди Пепо, более известный по прозвищу Чимабуэ («Быкоголовый»), родился в середине XIII века и учился во Флоренции у живописцев из Византии. Считается, что он сыграл важную роль в развитии европейского изобразительного искусства.