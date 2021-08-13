Мужчина нашел на барахолке стоящую миллионы рублей картину и купил за бесценок

Житель канадского города Кортни, провинция Британская Колумбия, нашел на барахолке картину известного художника, которая продавалась за бесценок, хотя могла стоить миллионы рублей. Об этом сообщает издание Comox Valley Record.

Стивен Берджесс (Stephen Burgess) заметил полотно в местном комиссионном магазине. Сначала его внимание привлекла большая, богато украшенная рама. Затем он обратил внимание на подпись художника — «Веймер» (Wijmer).

Мужчина немедленно ввел ее в поисковик и выяснил, что так подписывался голландский живописец Герритьен Веймер (Gerritjen Wijmer). Его холсты продаются по цене от 20 до 350 тысяч канадских долларов (от одного до 20 миллионов рублей), а самая известная картина ушла с молотка за 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

Берджесс приобрел картину всего за 120 канадских долларов (около семи тысяч рублей) и пока повесил ее у себя дома. В будущем он планирует показать ее профессиональному оценщику, а затем продать с аукциона и пожертвовать выручку на благотворительность.

Ранее сообщалось, что пожилая француженка, на кухне которой много лет висела картина итальянского художника XIII века, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе. Картина досталась неизвестному покупателю возле города Шантийи, Франция, за 24 миллиона евро (1,9 миллиарда рублей).