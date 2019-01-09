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Сбросившие десятки килограммов люди оголились и показали последствия похудения

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Три похудевших человека оголились на камеру, чтобы продемонстрировать реальную внешность после значительной потери веса. Об этом сообщает Daily Mail.

На одном из четырех видео The Naked Truth («Голая правда»), подготовленных «Би-би-си», две женщины и мужчина признались, с чем им пришлось столкнуться во время и после похудения. Например, Стеф, которая представилась только по имени, сбросила более 50 килограммов в течение двух лет благодаря диете и спорту. Она пожаловалась на многочисленные гематомы от тренировок. «Если я в спортзале и занимаюсь на велосипеде, я бьюсь телом о тренажер, но я этого не чувствую», — объяснила Стеф.

Другой женщине, по имени Катрин, сделали операцию по удалению 80 процентов жира на животе. Ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к дряблой и обвисшей коже, которую она тщательно скрывала под одеждой. «В какой-то момент я решила, что больше не буду прятать свое тело, — сказала Катрин. — В конце концов мое тело испытало рождение ребенка и борьбу с лишним весом».

Роуэн, который похудел на 57 килограммов, опасается, что похудение скажется на его личной жизни. Мужчина признался, что после потери большого количества веса без хирургического вмешательства, он покрылся складками лишней кожи и «похож на Винни-Пуха».

В сентябре 2018 года поклонников американского производителя спортивной одежды Outdoor Voices порадовала реклама, на которой девушка представила новые короткие шорты. На бедрах модели Джулии-Элис Чайлдс заметили целлюлит, неотретушированный фотографами.

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