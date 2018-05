Полная модель «похудела» против своей воли

Разработчики мобильного приложения Pip cam — Photo Maker использовали фотографии полных моделей, чтобы продемонстрировать пользователям все доступные функции. Об этом сообщает Independent.

Приложение, выпущенное Google Play, дает возможность редактировать тела с любыми пропорциями и делать их стройнее. В числе женщин, снимки которых использовали для рекламного видеоролика, оказалась американская плюс-сайз модель Тесс Холидей, у которой не спросили разрешения.

Холидей поделилась видео Pip cam — Photo Maker в Instagram и высказала свое возмущение в описании к публикации. «Во-первых, сама идея продвижения этого продукта чудовищна. Во-вторых, почему Instagram поддерживает промотирование такого контента?» — пожаловалась она. Модель добавила, что никогда не позволит брендам использовать свои фотографии, если только сама не будет уверена в том, что предлагает потребителю.

Холидей рассказала, что ей уже приходилось отказать компаниям, которые приглашали ее рекламировать отбеливание зубов и продукты для похудения. «Никогда никому не позволяйте убеждать себя в том, что вам нужно "редактировать" свою внешность или личность», — посоветовала она подписчикам.

Материалы по теме Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

В мае бренд одежды плюс-сайз navabi выпустил рекламную кампанию под названием Beach body ready, призывая полных женщин перестать стесняться своего тела на пляже. Желтый плакат с изображением трех смеющихся моделей плюс-сайз в бикини и надписью We're beach body ready. Three years on: a little reminder появился в западной части центра Лондона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!