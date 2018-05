Полным женщинам разрешили не худеть к лету

Бренд одежды плюс-сайз navabi выпустил рекламную кампанию под названием Beach body ready, призывая полных женщин перестать стесняться своего тела на пляже. Об этом сообщает The Independent.

Желтый плакат с изображением трех смеющихся плюс-сайз моделей в бикини и надписью We’re beach body ready. Three years on: a little reminder (Наше тело готово к пляжному сезону. Небольшое напоминание: прошло три года) появился в западной части центра Лондона.

«Мы хотим с уверенностью заявить, что вы не должны переживать по поводу приближения лета из-за того, что у вас не такое тело. Мы хотим показать людям тела, которые они не могут просто так видеть каждый день», — рассказала одна из моделей, снявшихся для плаката, и редактор navabi Бетани Руттер.

Акцию Beach body ready решили провести в ответ на кампанию производителя продуктов питания для спортсменов Protein world, на чьих постерах была запечатлена стройная девушка со словами Are you beach body ready? (А ваше тело готово к пляжному сезону?) в 2015 году. Тогда критики назвали ее «сексистской» и «оскорбительной».

Материалы по теме Полное доминирование Тучные девушки прогибают под себя моду, а она и не против

В апреле плюс-сайз модель Джессика Вэндер Лихи рассказала о дискриминации, которой она постоянно подвергалась на протяжении 10-летней карьеры. По ее словам, во время съемок для большинства рекламных кампаний фотографы отдавали предпочтение моделям со стандартными пропорциями, относясь к ней как к «плюшевому цыпленку».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!