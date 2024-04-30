Составлен список россиян, которые смогут меньше платить за ЖКУ. Их освободили от банковской комиссии

В РФ утвердили список освобожденных от комиссии за оплату ЖКХ граждан

Правительство России утвердило списк граждан, которых освободят от банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В прошлом году с обещанием отменить комиссии выступал президент России Владимир Путин, перечень граждан должны были определить позже.

В список вошли пенсионеры и многодетные

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, с 1 июля отдельные категории граждан смогут оплачивать ЖКУ и пени за просроченные платежи без комиссии, которую взимают некоторые банки.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В список входят многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Путин обещал отменить комиссии для пенсионеров и льготников

В декабре 2023 года Путин принял решение подписать закон об отмене банковских комиссий за оплату коммунальных платежей для пенсионеров и льготников. В документе говорилось, что с физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке, перестанут взимать комиссию за перечисление денег за коммунальные услуги и пени за неполную оплату или оплату не в срок.

Также подчеркивалось, что категорию таких граждан еще предстоит определить в правительстве РФ, однако Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что закон, в частности, распространится на российских пенсионеров.

Позже глава государства объяснил, что оговорился, так как изначально речь шла только о льготной категории пенсионеров. Однако после его оговорки это решение распространили на всех пенсионеров.

«Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки», — отметил он. Однако, отмечал тогда российский лидер, теперь кабинет министров распространит соответствующее решение на всех пенсионеров.