Комиссию за оплату ЖКХ после оговорки Путина распространят на всех пенсионеров

Путин: отмену комиссии банкам за оплату ЖКХ распространят на всех пенсионеров

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое заявление об отмене комиссии банков за оплату услуг ЖКХ для всех пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства пояснил, что оговорился, поскольку речь шла только о льготных категориях граждан. «Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки», — отметил он. Однако, добавил российский лидер, теперь кабинет министров распространит соответствующее решение на всех пенсионеров.

Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что для пенсионеров была отменена комиссия банков при оплате услуг ЖКХ. Он подчеркнул, что платить комиссию за подобную услугу — неправильно.