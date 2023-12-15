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22:31, 15 декабря 2023Россия

Комиссию за оплату ЖКХ после оговорки Путина распространят на всех пенсионеров

Путин: отмену комиссии банкам за оплату ЖКХ распространят на всех пенсионеров

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое заявление об отмене комиссии банков за оплату услуг ЖКХ для всех пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства пояснил, что оговорился, поскольку речь шла только о льготных категориях граждан. «Исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники. Но не все все-таки», — отметил он. Однако, добавил российский лидер, теперь кабинет министров распространит соответствующее решение на всех пенсионеров.

Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что для пенсионеров была отменена комиссия банков при оплате услуг ЖКХ. Он подчеркнул, что платить комиссию за подобную услугу — неправильно.

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      Марина Совина
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