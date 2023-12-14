Путин заявил об отмене для одной категории граждан комиссии за оплату ЖКХ

Президент Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату ЖКХ

Президент России Владимир Путин заявил, что для одной категории граждан — пенсионеров — была отменена комиссия банков при оплате услуг ЖКХ. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал глава государства, подчеркнув, что платить комиссию за подобную услугу — неправильно.

Ранее стало известно, что в России могут отменить комиссионные при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в социальной поддержке. Категории граждан должно определить Правительство.