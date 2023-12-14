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14:19, 14 декабря 2023Среда обитания

Путин заявил об отмене для одной категории граждан комиссии за оплату ЖКХ

Президент Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии банкам за оплату ЖКХ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что для одной категории граждан — пенсионеров — была отменена комиссия банков при оплате услуг ЖКХ. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — сказал глава государства, подчеркнув, что платить комиссию за подобную услугу — неправильно.

Ранее стало известно, что в России могут отменить комиссионные при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в социальной поддержке. Категории граждан должно определить Правительство.

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      Варвара Кошечкина
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