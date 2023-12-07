Нуждающихся в соцподдержке освободят от комиссии на оплату ЖКХ

Комиссию на оплату ЖКХ отменят для нуждающихся в соцподдержке

Комиссионные при оплате жилищно-коммунальных услуг могут отменить для физлиц, нуждающихся в социальной поддержке. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта подготовили в комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает «Парламентская газета».

Категории граждан, которых освободят от уплаты комиссии, определит Правительство. Кроме того, первая версия законопроекта предполагала, что вознаграждение за оплату коммуналки не сможет взимать оператор почтовой связи. Теперь же эти ограничения сняты. Как пояснил «Ведомостям» депутат Госдумы Александр Хинштейн, в отличие от банков на почте услуги оплачиваются в очном порядке, а не виртуально. Труд операционистов должен быть оплачен, считает он. Вдобавок половина платежей приходится на отделения связи в малых населенных пунктах, где нет банков. Если «Почта России» из-за убытков прекратит проводить оплату квитанций ЖКХ, это создаст трудности для жителей сельской местности, подчеркнул Хинштейн. Комиссии за ЖКХ приносят «Почте России» до 4,5 миллиарда рублей.

Решение об отмене комиссионных лишь для льготных групп и освобождение «Почты России» от действия нового закона помогли прийти властям к компромиссу с банками, отметила член комитета Светлана Разворотнева. Из-за их сопротивления рассмотрение проекта затянулось на четыре года. Согласно новым поправкам, закон вступит в силу не со дня официального опубликования, а с 1 июля 2024 года.

Законопроект об отмене комиссий при оплате коммуналки внесли в Государственную Думу в 2020 году. Его авторами выступили депутаты «Единой России» во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. В том же 2020 году проект прошел первое чтение. Тогда же профильный комитет рекомендовал к одобрению поправки, в соответствии с которыми запрет взимания комиссий будет действовать только для пенсионеров и получателей субсидий на оплату ЖКУ, однако впоследствии появилась новая редакция поправок — без подобных ограничений.