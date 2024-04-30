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18:10, 30 апреля 2024Россия

В Госдуме допустили новые попытки Киева атаковать Крым ракетами ATACMS

Депутат Ивлев допустил новые атаки ВСУ на Крым американскими ракетами ATACMS
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вновь попытаться атаковать Крым при помощи американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Такие провокации со стороны Киева допустил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в ночь на 30 апреля Киев использовал 12 ракет ATACMS для атаки на полуостров. Однако все боеприпасы были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам Ивлева, целью ВСУ были аэродромы.

«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров. (...) Наша задача — сорвать замысел врага», — добавил депутат.

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Ранее военный аналитик Александр Михайлов заявил, что атака ВСУ на Крым ракетами ATACMS производства США утром 30 апреля является «выходом за красные линии». Он отметил, что на такие действия Киева Москве необходимо реагировать «более симметричными ответами» и повышать градус внешнеполитической риторики.

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      Екатерина Грищенко
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