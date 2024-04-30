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18:29, 30 апреля 2024Спорт

Глава РПЛ захотел запретить игрокам с судимостью выступать в лиге

Глава РПЛ Алаев захотел запретить игрокам с судимостью выступать в лиге

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев захотел ввести запрет игрокам с судимостью на выступление в лиге. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер отметил, что соответствующий инструмент будет разработан совместно с Российским футбольным союзом (РФС). «Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить. Это тонкий вопрос — признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», — заявил Алаев.

29 февраля голландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. После этого форвард играл в РПЛ.

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      Алексей Гусев
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