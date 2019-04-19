Опубликована фотография Ким Кардашьян в брекетах

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян показала поклонникам серию из шести старых фотографий, на одной из которых она запечатлена в брекетах. Телезвезда поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте в честь дня рождения сестры Кортни Кардашьян.

На некоторых фото юные сестры обнимаются с отцом Робертом, на других — позируют вдвоем или с друзьями.

Фото: @kimkardashian 1 /5

«С днем рождения, @kourtneykardash. Не могу поверить, что мы прожили такую жизнь! Пройти через все это с такой сестрой, как ты — это просто мечта! Ты научила меня очень многому. Не могу дождаться, чтобы отпраздновать твой день рождения», — подписала снимки Ким.

Ранее Ким Кардашьян уже публиковала в Instagram старые фотографии. Так, в конце марта знаменитость выложила 16 школьных снимков в stories.

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