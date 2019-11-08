Сестра Кардашьян решила уйти из «Семейства Кардашьян»

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта Poosh Кортни намерена перестать сниматься в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об этом сообщает The Sun.

40-летняя телезвезда объявила, что то время, которое она тратит на съемки, ей хотелось бы проводить с детьми.

Младшая сестра Кортни Хлои выразила сожаление по поводу ее ухода, а также понадеялась на ее скорое возвращение. «Мы любим Кортни и будем по ней скучать. Но в этой семье люди то уходят, то возвращаются. Это как вращающаяся дверь. Кортни может покинуть нас на этой неделе, а потом вернуться. Они все возвращаются», — прокомментировала она.

«Семейство Кардашьян» — американское реалити-шоу, премьера которого состоялась в октябре 2007 года на телеканале E! Оно выходит в эфир по настоящее время.

У Кортни Кардашьян трое детей — девятилетний Мейсон, семилетняя Пенелопа и четырехлетний Рейн — от бывшего супруга, бизнесмена и телезвезды Скотта Дисика.

В октябре Кортни Кардашьян опубликовала фото во время шопинга в продуктовом магазине. На снимке она позировала возле кассы на заправочной станции в белой обтягивающей майке, свободных шортах и кедах в тон. Поскольку через светлую майку телезвезды просвечивала грудь, поклонники обратили внимание на то, что Кардашьян пришла в супермаркет без нижнего белья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!