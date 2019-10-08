Старшая сестра Кардашьян показала уверенность в себе снимком в бикини

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни опубликовала фото в бикини, чем вызвала оживленную дискуссию среди поклонников. Публикация появилась в Instagram-аккаунте Poosh — сайта Кортни Кардашьян, посвященного красоте, здоровью, путешествиям и домоводству.

На снимке 40-летняя предпринимательница позирует в черном раздельном купальнике и шляпе в зеркальной комнате и фотографирует себя на камеру смартфона. «Начни неделю с ноты уверенности в себе», — призвала Кардашьян в описании.

Фото опубликовано @poosh

«Выглядишь потрясающе! У вас с Кендалл самые естественные и красивые фигуры в семье», «Она вообще самая интересная из всех Кардашьян», «Настоящая плохая девочка, просто огонь!», «Ты совершенство. Идеальная фигура и манера одеваться», — написали поклонники под фотографией, которая набрала около 55 тысяч лайков.

В августе Кортни Кардашьян выложила неотредактированный в фотошопе снимок с изъянами своей кожи, которые обрадовали ее поклонников. На фото 40-летняя телезвезда запечатлена в купальнике и соломенной шляпе на яхте. Внимание пользователей Instagram привлекли растяжки на бедрах Кардашьян, неотретушированные перед публикацией.

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