Сестра Кардашьян пришла в магазин без нижнего белья

Старшая сестра Ким Кардашьян и основательница сайта Poosh Кортни опубликовала фото во время шопинга в продуктовом магазине. Кадром знаменитость поделилась в Instagram-аккаунте.

На снимке 40-летняя Кардашьян стоит возле кассы на заправочной станции в белой обтягивающей майке, свободных шортах и кедах в тон. Поскольку через светлую майку телезвезды просвечивала грудь, поклонники обратили внимание на то, что Кардашьян пришла в супермаркет без нижнего белья.

«Это у моих глаз появилась суперсила или она действительно без лифчика?», — удивлялся один поклонник. «Ты чертовски горяча! И, должно быть, очень смелая, раз пришла на заправку без бюстгальтера», — восхищался другой подписчик.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Кардашьян за слишком откровенный наряд. «По-моему, тебе следует быть поскромнее. И носить более закрытую одежду. Ведь ты мать, а не стриптизерша», — возмутился комментатор.

Ранее в октябре Кортни Кардашьян опубликовала снимок в бикини и восхитила поклонников. На фото предпринимательница позировала в черном раздельном купальнике и шляпе в зеркальной комнате. Подписчиков поразила красота тела Кардашьян, и они осыпали ее комплиментами.

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