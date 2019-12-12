Кристен Стюарт пришла на премьеру своего фильма в пиджаке на голое тело

Голливудская актриса Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Сиберг» в пиджаке, который надела на голое тело. Об этом сообщает Vogue.

Мероприятие состоялось в среду, 11 декабря, в Лос-Анджелесе. Для него 29-летняя знаменитость выбрала нежно-розовый классический костюм Chanel, состоящий из пиджака и плиссированной юбки. Костюм был разработан дизайнером Виржини Виар и вошел в коллекцию весна 2020.

Стюарт дополнила наряд многослойным ожерельем Chanel, а также несколькими браслетами из жемчуга.

В кинокартине «Сиберг» актриса исполнила роль актрисы Джин Сиберг, выступавшей за равные права для чернокожих. Премьера фильма в России состоится 27 февраля 2020 года.

В сентябре Стюарт вышла на улицу Сан-Себастьяна, Испания, в расстегнутой рубашке, из-под которой виднелось нижнее белье. На актрисе был черный кружевной бюстгальтер, поверх которого она надела нараспашку полосатую рубашку и кожаную куртку.

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