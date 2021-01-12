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Новая должность Наоми Кэмпбелл возмутила жителей африканской страны

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Фото: @naomi

Жители африканской страны возмутились в сети из-за новой должности британской супермодели Наоми Кэмпбелл. Негативные комментарии появились под публикацией Министерства туризма Кении в Twitter.

Согласно заявлению министерства, знаменитость была назначена туристическим амбассадором государства и будет представлять его интересы на международном уровне. Тем не менее такое решение вызвало шквал негодования среди жителей страны, поскольку они хотели видеть на этом посту уроженку Кении.

«Почему они не выбрали Люпиту Нионго (Lupita Nyongo) (кенийско-мексиканская актриса тетра и кино — прим. «Ленты.ру»), для того чтобы мы продвигали образ истинной родной Кении», — написал один читатель.

При этом другая пользовательница посчитала, что на должность могла претендовать Аюма Насеньяна (Ajuma Nasenyana) (кенийская модель — прим. «Ленты.ру») или Дебра Санайпей (Debra Sanaipei) (кенийская активистка и политик — прим. «Ленты.ру»).

Их высказывания также поддержал еще один местный житель. «Это свидетельствует о том, что вы не доверяете кенийцам в продвижении собственной страны. Почему вам так важно нанять британку для продвижения туризма в Кении? Этот колониальный менталитет нанес вред туристической индустрии Кении. Мы все время видим себя угнетенными», — высказался он.

Тем не менее секретарь Министерства туризма Наджиб Балала (Najib Balala) заявил, что назначение Кэмпбелл в качестве амбассадора является необходимым шагом для продвижения и развития туристического сектора Кении.

В апреле 2019 года Кэмпбелл призналась, что иногда в ее карьере возникают проблемы из-за цвета кожи. Модель рассказала, что в «одной стране» свернули рекламу с ее участием из-за расистских предрассудков. По мнению знаменитости, несмотря на то что индустрия моды стала намного терпимее к цветным людям, ей предстоит еще долго развиваться до достижения полного равноправия рас.

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