Россияне подняли на смех квартиру британской модели из-за сходства с хрущевкой

Российские подписчики подняли на смех интерьер в квартире британской супермодели и одного из «ангелов» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. Обсуждение развернулось под ее публикацией в Instagram.

На размещенном в сети фото запечатлена комната, где располагается диван молочного цвета с плюшевой обивкой и светло-коричневым подлокотником. В кадр также попали стены, оклеенные светлыми обоями с цветочным орнаментом, а также настенный светильник. Публикация набрала 32 тысячи лайков.

Русскоязычные поклонники знаменитости принялись критиковать интерьер на снимке, сравнив его с обустройством жилых домов хрущевской застройки. «Не знаю, что здесь эстетичного, обычная хрущевка на окраине города», «Хоть кто-то заметил. Еще и обои плохо поклеены», «А где ковер не стене?», «Обычный интерьер в хрущевке...», «Ужас», — высказывались они.

Ранее в январе Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в костюме российского бренда. Манекенщица сфотографировалась в зеркале в собственном доме в одежде марки Bazilika. На размещенных кадрах она позирует в спортивном костюме оверсайз белого цвета, который состоит из худи и брюк.