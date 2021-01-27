Модель Victoria’s Secret показала комнату в своем доме

Британская супермодель и одна из «ангелов» компании Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) показала интерьер одной из комнат в своем доме. Манекенщица поделилась фотографией с подписчиками в Instagram.

Хантингтон-Уайтли опубликовала кадр в своем аккаунте и подписала его Snuggle spot, что на русский переводится как «место, где можно уютно устроиться». Пост модели набрал более 30 тысяч лайков.

Модель запечатлела только часть комнаты, интерьер которой оформили в светлых тонах. Так, одна стена оказалась обклеена обоями с цветочным орнаментом. На нее также повесили небольшое бра с белым плафоном, а рядом поставили покрытый мягкой обивкой молочного цвета диван с деревянными подлокотниками.

В декабре 2020 года американская супермодель и участница показов Victoria’s Secret Джиджи Хадид (Gigi Hadid) показала дизайн комнаты своей маленькой дочери. Помещение оформили в теплых оранжевых оттенках с акцентами в виде белых полок и ковра в полоску. Там также повесили зеркало, над которым закрепили силуэты летящих птиц.

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