Модель Victoria's Secret показала комнату дочери

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид (Gigi Hadid), которая принимала участие в показах компании Victoria’s Secret, показала дизайн комнаты своей маленькой дочери. Модель поделилась фотографиями интерьера с подписчиками в Instagram.

Хадид опубликовала в сторис пять фотографий, некоторые из которых она сделала еще во время беременности. На снимках видно, что комната оформлена в теплых оранжевых оттенках с яркими акцентами в виде белых полок, дверного проема, оконных рам, светлого балдахина над детской кроватью и ковра в полоску.

В комнате находится плетеная мебель, включая комод, кресло-качалку, тумбочку и диван с матрасом и подушками из текстиля. На стенах детской висят полки с картинами, плюшевыми игрушками и большим количеством книг. В комнате также есть зеркало, над которым закреплены силуэты летящих птиц.

Хадид родила дочь в конце сентября 2020 года. Отцом ребенка стал возлюбленный модели британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик (Zayn Malik). В день рождения дочери пара опубликовала в соцсети черно-белое фото с рукой младенца. Тогда Хадид отметила, что появление ребенка изменило ее мир. Имя дочери родители не раскрыли.

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