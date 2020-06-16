Папарацци сняли модель Victoria’s Secret в бикини на пляже

Британскую супермодель и одну из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли запечатлели в купальнике на пляже в Малибу, Калифорния. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

33-летнюю модель сфотографировали на пляже в черном бикини бренда Fella Swim стоимостью 126 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки, золотистая цепочка и несколько браслетов.

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Пользователи сети восхитились внешним видом Хантингтон-Уайтли: «потрясающая», «красивая и естественная, как и всегда», «вау, она выглядит невероятно. Вдохновляет!», «у нее отличная фигура».

В июне фотографией в купальнике поделилась шведская модель и одна из «ангелов» бренда Victoria's Secret Эльза Хоск. Она попозировала в бикини с принтом в розово-голубую полоску и дополнила свой образ шелковым платком, который повязала на голову.

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